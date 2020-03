Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Nach Überfall auf Kiosk - Polizei nimmt drei junge Männer fest ++

Rotenburg (ots)

Nach Überfall auf Kiosk - Polizei nimmt drei junge Männer fest

Fintel. Die Rotenburger Polizei hat in der Nacht zum Dienstag drei junge Männer im Alter von 19, 20 und 24 Jahren festgenommen. Sie stehen im Verdacht, am Montagabend in der Straße Pferdemarkt einen Kiosk überfallen zu haben.

Kurz vor 22 Uhr hatten drei schwarz gekleidete und maskierte Männer den 53-jährigen Betreiber des kleinen Ladens bedroht. Der Mann war vor einigen Wochen schon einmal Opfer eines ähnlichen Überfalls geworden. Auch diesmal richtete einer der Täter eine Schusswaffe auf ihn. Doch bevor er seine Einnahmen herausgeben musste, zog der Überfallene Pfefferspray heraus, sprühte es auf die Angreifer und machte dann durch lautes Schreien auf sich aufmerksam. Ohne Beute ergriffen die Täter die Flucht. Eine Sofortfahndung rund um den Tatort verlief zunächst ohne Erfolg. Ein Zeugenhinweis brachte die Polizei dann auf die richtige Spur. Demnach habe ein VW Touran etwa 20 Minuten vor der Tat in einer Straße in Tatortnähe verkehrsbehindernd geparkt.

Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei wurde gegen 00.30 Uhr auf einem Parkplatz am Grafeler Damm in Rotenburg auf einen schwarzen Touran mit Kennzeichen aus dem Landkreis Harburg (WL) aufmerksam. Darin saßen drei junge Männer. Bei der Kontrolle der Insassen und des Fahrzeugs entdeckten die Beamten dunkle Kleidung und Masken, eine Schusswaffe und gestohlene Kennzeichen. Außerdem fand die Polizei im Touran Marihuana und einen Teleskopschlagstock. Die drei Männer wurden sofort festgenommen.

Die Ermittler prüfen jetzt, ob das Trio für weitere Taten in Frage kommt. Anschließend sollen die Festgenommenen einem Haftrichter vorgeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell