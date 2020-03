Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz - Drei junge Männer müssen zahlen ++ Auf dem REWE-Parkplatz - Junge Leute verstoßen gegen das Kontaktverbot ++

Rotenburg (ots)

Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz - Drei junge Männer müssen zahlen

Bremervörde. Bei Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Verfügung hat eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei am Sonntagabend drei junge Zevener aus dem Verkehr gezogen. Die Männer im Alter zwischen 21 und 27 Jahren waren gegen 19.30 Uhr gemeinsam in einem Auto in der Zevener Straße unterwegs. Da sie nicht in einer gemeinsamen Wohnung leben, wurde gegen alle ein Bußgeldverfahren nach dem Isolationsschutzgesetz eingeleitet.

Auf dem REWE-Parkplatz - Junge Leute verstoßen gegen das Kontaktverbot

Gnarrenburg. Eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei hat am Sonntagabend gegen zwei junge Männer und zwei junge Frauen Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet. Die vier hatten sich gegen 22.45 Uhr auf dem REWE-Parkplatz an der Hindenburgstraße getroffen. Sie standen in dieser Zeit dicht zusammen und verstießen damit gegen das Kontaktverbot.

Unfallflucht nach Radfahrerunfall - Polizei sucht Zeugen

Sittensen. Bei einem Verkehrsunfall unter Radfahrern ist eine 15-jährige Sittensenerin am Sonntagabend verletzt worden. Die Jugendliche hatte gegen 20 Uhr aus einem Seitenweg auf die Königsberger Straße fahren wollen. Ein anderer Radfahrer, der ohne Licht und mit einem Handy in der Hand auf der Königsberger Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs war, erkannte die 15-Jährige zu spät und stieß mit ihr zusammen. Bei dem Sturz verletzte sie sich im Gesicht und an den Beinen. Der unbekannte Unfallverursacher kümmerte sich nicht um die Verletzte und setzte seine Fahrt fort. Hinweise zur Ermittlung des Unbekannten bitte unter Telefon 04282/594040.

Feuerholz geklaut - Dieb ermittelt

Jeersdorf. Am Sonntagmorgen ist ein 48-jähriger Mann dabei erwischt worden, wie er Feuerholz aus einem Unterstand an einem Feldweg am Westerholzer Weg gestohlen hat. Der Mann wurde von dem Eigentümer bei der Tat beobachtet. Später konnte seine Identität ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell