Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autoeinbrecher/Gas-Dieb

Meinerzhagen/Kierspe (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch am Füllenfeld in Kierspe in einen Vito eingebrochen. Sie holten das Autoradio aus dem Schacht und nahmen einen dunkelblauen Rucksack mit Schuhen und Handtuch sowie einen Fahrzeugschein an sich.

Ein Dieb hat Auf der Hardt in Meinerzhagen schwere Beute gemacht: Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag holte er eine 11-Kilo-Propangasflasche aus einem Heizpilz, der vor dem Hauseingang auf der Terrasse abgestellt war.

Hinweise bitte an die Polizei in Meinerzhagen, Telefon 02354/9199-0.

