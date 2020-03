Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hagel auf der Hansalinie - Autobahnpolizei verzeichnet mehrere Unfälle ++

Rotenburg (ots)

Hagel auf der Hansalinie - Autobahnpolizei Sittensen verzeichnet mehrere Unfälle

Hollenstedt/Sittensen/A1. Am Montagnachmittag ist es auf der Hansalinie A1 in Fahrtrichtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Hollenstedt und Heidenau und auch auf der Gegenfahrbahn zu einer Reihe von Verkehrsunfällen gekommen. Innerhalb einer Stunde krachte es gleich fünf Mal.

Gegen 15.40 Uhr hatte ein noch unbekannter Autofahrer bei starkem Hagel und glatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen kollidierte auf dem mittleren Fahrstreifen mit dem BMW eines 42-jährigen Dänen. Anstatt anzuhalten, setzte der Unfallverusacher seine Fahrt fort. An dem BMW entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro.

Fünf Minuten später überholte der 30-jährige Fahrer eines Mercedes-Transporters einen vorausfahrenden Lkw. Der Mann wechselte vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen und wieder zurück. Dabei kam der Transporter ins Schleudern und krachte alleinbeteiligt in die Außenschutzplanke. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Auf der gegenüberliegenden Richtungsfahrbahn Hamburg kam es etwa zur gleichen Zeit zum nächsten Unfall. Ein 27-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen schleuderte mit seinem Fiat auf der glatten Fahrbahn zunächst in die Außenschutzplanke. Ein nachfolgender 55-jähriger Autofahrer kam ebenfalls ins Rutschen und kollidierte mit dem verunglückten Fiat. Ein noch unbekannter Autofahrer versuchte vom mittleren auf den linken Fahrstreifen auszuweichen und stieß dabei mit dem Mazda eines 27-Jährigen zusammen. Der Mazda schleuderte nach rechts gegen den auf dem Standstreifen stehenden Fiat. Der unbekannte Autofahrer fuhr anschließend weiter. Die Polizei geht von einem Sachschaden von über zehntausend Euro aus.

Gegen 16.30 Uhr kam es einen Kilometer weiter in Richtung Bremen zur nächsten Kollision. Dort hatte ein unbekannter Autofahrer vom mittleren auf den linken Überholstreifen wechseln wollen und den neben ihm fahrenden VW Tiguan eines 32-jährigen Schleswig-Holsteiners übersehen. Um einen Zusammenprall zu verhindern, trat der Mann auf die Bremse und landete mit seinem Wagen in der Mittelschutzplanke. Auch in diesem Fall setzt der unbekannte Unfallverursacher seine Fahrt fort. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund viertausend Euro.

Zehn Minuten später dann der nächste Unfall - Eine 56-jährige Autofahrerin hatte mit ihrem VW T-ROC vom mittleren auf linken Überholstreifen gewechselt. Vermutlich unterschätzte sie dabei die Geschwindigkeit des nachfolgenden Fiat Doblo eines 26-jährigen Mannes. Obwohl er noch bremste, konnte er einen Zusammenstoß mit dem VW nicht verhindern. In der Folge wurde der T-ROC auf den Audi eines 58-jährigen Mannes aufgeschoben. Die Unfallverursacherin und zwei Insassen im Fiat erlitten leichte Verletzungen. In diesem Fall geht die Polizei von einem Sachschaden von etwa fünfzigtausend Euro aus.

Hinweise zu den Unfallflüchtigen bitte unter Telefon 04282/59414-0 an die Autobahnpolizei Sittensen.

