Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fahrradfahrerin (17.05.2020)

Spaichingen (ots)

Schwere Verletzungen erlitt die 62-jährige Lenkerin eines Fahrrades, die am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr die Gefällstrecke der Schuraer Straße und Angerstraße aus Richtung Schura in Fahrtrichtung Stadtmitte befuhr und an der Einmündung der Sallancher Straße in die Angerstraße nach links in die Sallancher abbog. Beim Abbiegevorgang geriet sie an den rechts neben der Fahrbahn verlaufenden Randstein und stürzte.

Sie wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in eine Unfallklinik gebracht. Die 62-Jährige trug einen Fahrradhelm. Am Fahrrad der Gestürzten entstand nur geringer Sachschaden.

