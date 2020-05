Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen/RW) - Anruferin will Lotteriegebühren 18.5.20

Vöhringen (ots)

Eine Frau, die sich als Rechtsanwältin Weber am Telefon ausgab und sich unter einer Berliner Telefonnummer meldete, hat am Montag eine 60 Jahre alte Vöhringerin irritiert. Bereits seit Anfang des Jahres erhielt sie immer wieder Anrufe von einer angeblichen Lotteriefirma, bei der sich bis zuletzt Kosten in Höhe von fast 500.- angesammelt haben sollen. Nachdem die 60-Jährige nicht auf das Gespräch einging, teilte die angebliche Rechtsanwältin nun mit, dass jetzt auch noch Vollstreckungskosten in Höhe von 2.000 Euro angefallen sind. Da die 60-Jährige zunehmend verunsichert war, meldete sie den Vorfall der Polizei. Die Masche ist für die Beamten allerdings nichts Neues. Immer wieder versuchen Betrüger durch falsche Gewinnversprechen meist ältere Bürger zu verunsichern und letztendlich auch zur Zahlung von vermeintlichen Kosten und Gebühren zu überreden. Die Polizei empfiehlt, niemals persönliche Informationen weiterzugeben oder Beträge zu bezahlen. Auch sollten keine Zusagen am Telefon gemacht werden und unberechtigte Geldforderungen zurückgewiesen werden. Weitere Verhaltenstipps gibt es bei jeder Polizeidienststelle oder auch im Internet unter www.polizei-beratung.de

