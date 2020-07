Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallfluchten

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 11.7.2020, 19.00 Uhr bis zum 12.7.2020, 08.00 Uhr, wurde in der Gutenbergstraße ein geparkter schwarzer Toyota Yaris vermutlich beim Ausparken beschädigt. Es entstand ein Sachschaden am hinteren linken Stoßfänger in Höhe von ca. 800 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne den Schaden zu regulieren. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

Am 12.7.2020, gegen 10.00 Uhr ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall mit Flucht in der Pennsylvaniastraße. Ein geparkter VW Passat mit MZG-Kennzeichen wurde von einem silberfarbenen VW im Heckbereich beschädigt. Schadenshöhe ca. 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich ebenfalls von der Unfallstelle. Durch einen Zeugen wurde das amtliche Kennzeichen des Verursachers abgelesen. Wer Angaben zum Fahrzeugführer machen kann bitte bei der Polizei Zweibrücken melden. |pizw

