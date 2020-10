Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Reise mit falschen Papieren endet bei der Bundespolizei

Weil am Rhein (ots)

Um ungehindert durch Europa reisen zu können, besorgte sich ein pakistanischer Staatsbürger falsche italienische Papiere, in Weil am Rhein flog der Schwindel auf und die Reise endete auf dem Bundespolizeirevier.

Am Sonntagabend (11.10.2020) kontrollierten Beamte der Bundespolizei, am Autobahnübergang Weil am Rhein, stichprobenartig Insassen eines Fernreisebusses. Der 22-Jährige, der sich auf der Reise von Italien nach Deutschland befand, händigte zur Kontrolle ein italienisches Reisedokument aus. Bei der Überprüfung des vorgelegten Ausweises stellten die Beamten fest, dass dieser gefälscht war. Mit der Täuschung konfrontiert, legte der Mann ein echtes italienisches Dokument vor, dass ihm jedoch nicht gestattete hätte, durch Europa zu reisen. Durch die Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Mann wird sich wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten müssen. Das falsche Dokument wurde als Beweismittel beschlagnahmt und der Mann aufgefordert, sich bei der Ausländerbehörde einzufinden.

