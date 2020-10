Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Europaweit Gesuchter festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Nach Auslieferung aus der Schweiz konnte die Bundespolizei einen 36-Jährigen festnehmen, der durch eine deutsche Staatsanwaltschaft europaweit gesucht worden war.

Am Mittwochvormittag wurde ein 36-Jähriger aufgrund eines europäischen Haftbefehls über den Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn, von der Schweiz nach Deutschland ausgeliefert. Der deutsche Staatsangehörige war wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 9 Monaten verurteilt worden. Zu Vollstreckung dieser war er durch die zuständige Staatsanwaltschaft mit europäischem Haftbefehl gesucht worden. Die Bundespolizei nahm den 36-Jährigen fest und konnte ihn nach Vorführung beim Haftrichter in eine Justizvollzugsanstalt einliefern. Gegen den Gesuchten besteht zudem ein europäischer Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahl mit Waffen sowie zwei Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung wegen Diebstahl mit Waffen und besonders schwerem Fall des Diebstahls.

