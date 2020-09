Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Drei Einsätze am Montag

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde im Laufe des Montags zu bisher drei Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert.

Den Beginn machte der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) um 07:51 Uhr im Ortsteil Volmarstein. Anwohner hatten hier im Bereich der Arndtstraße einen unklaren Geruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Durch die Einsatzkräfte wurden die umliegenden Bereiche kontrolliert. Eine Ursache für den immer wieder auftretenden teerartigen Geruch, konnte allerdings nicht festgestellt werden. Der Einsatz wurde daraufhin nach einer guten Stunde abgebrochen.

Um 12:20 Uhr wurde der Tagesdienst ein weiteres Mal alarmiert. Diesmal ging es zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür im Schwalbenweg im Ortsteil Wengern. Durch die Einsatzkräfte wurde die Tür gewaltfrei geöffnet und die Person an den Rettungsdienst übergeben. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz wurde nach einer halben Stunde beendet.

Die Löscheinheiten Volmarstein, Grundschöttel und Wengern wurden um 14:36 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Wohnheim für behinderte Menschen in der Hartmannstraße alarmiert. Durch den Angriffstrupp konnte festgestellt werden, dass ein Rauchmelder im zweiten Obergeschoss des Gebäudes ohne Grund ausgelöst hatte. Die Einsatzstelle wurde daraufhin an einen Verantwortlichen übergeben und der Einsatz konnte nach einer halben Stunde beendet werden.

