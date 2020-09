FW-EN: Wetter - Verkehrsunfall

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Die Löscheinheiten Wengern, Esborn und Alt-Wetter wurden um 19:24 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Schmiedestraße alarmiert. Die Alarmmeldung hieß "Pkw auf Dach, Lage unklar". Noch während der Anfahrt wurde den Einsatzkräften mitgeteilt, dass Passanten die Fahrerin schon aus dem Fahrzeug gerettet hätten und erstversorgen würden. Als die ersten Kräfte eingetroffen waren, wurde die Fahrbahn zunächst komplett gesperrt und das Fahrzeug auf weitere Beteiligte überprüft. Parallel wurde durch einen Trupp der Brandschutz sichergestellt. Die Fahrerin wurde an den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst übergeben und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. In Absprache mit der Polizei wurde die Vollsperrung der Fahrbahn in eine halbseitige Sperrung umgewandelt. Nach der Aufnahme des Fahrzeuges durch ein Abschleppunternehmen und der Aufräumarbeiten konnte der Einsatz nach 90 Minuten beendet werden. Durch die Feuerwehr kann keine Auskunft zur Unfallursache gemacht werden.

