Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autodiebe klauen zwei Hyundai Kona in einer Nacht: Kripo sucht Zeugen in Kassel

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof und -Mitte:

Zu zwei Autodiebstählen kam es in der vergangenen Nacht in Kassel-Fasanenhof und der Innenstadt. Vermutlich ein und dieselbe Tätergruppierung stahl in der Eckermannstraße einen weißen Hyundai Kona mit dem Kennzeichen KS-KD 8667 und im Königstor, nahe der Hermannstraße, einen schwarzen Hyundai Kona mit dem Kennzeichen KS-CS 285. Die beiden Pkw, Baujahr 2019 und 2020, haben jeweils einen Wert von rund 20.000 Euro. Wann genau in der Nacht die Autodiebe zuschlugen, ist momentan nicht bekannt. Beide Diebstähle wurden von den Eigentümern am heutigen Freitagmorgen gegen 7 Uhr entdeckt. Die sofort durch die Polizei eingeleitete europaweite Fahndung brachte bislang keine Hinweise auf den Verbleib der Fahrzeuge. Die Ermittlungen, ob die professionell agierenden Täter die "Keyless go" Technik für ihre Zwecke nutzten, dauern an.

Die Beamten des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht an den beiden Tatorten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Autodiebe geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

