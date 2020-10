Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: "Polizeiladen on Tour" und "Open Air": Zwei kostenlose Beratungstermine zum Schutz vor Einbruch, Enkeltrick und Co.

Kassel (ots)

Kassel:

Die Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen stehen an zwei Terminen wieder für Fragen zu verschiedenen Themen wie Einbruchschutz, Trickdiebstahl oder Enkeltrick bereit.

Unter dem Motto "Polizeiladen Open Air" werden interessierte Senioren am Donnerstag, 15.10.2020, kostenlos vor dem Polizeiladen in der Wolfsschlucht 5 in Kassel beraten und konkrete sowie sinnvolle Tipps gegeben, wie man sich vor gängigen Betrugsmaschen wie Enkeltrick, Gewinnbenachrichtigung, Haustürgeschäften und Betrug im Zusammenhang mit Corona schützen kann.

Am Dienstag, 20.10.2020, laden die Fachberater unter dem Motto "Polizeiladen on Tour" in Kassel-Oberzwehren alle Interessierten dazu ein, ihren Infostand zu aktuellen Themen wie Einbruchschutz, Verkehrsprävention und Betrugsmaschen zu besuchen. Auch alle andere Fragen zum Thema Prävention werden gerne beantwortet.

Die Termine:

"Polizeiladen Open Air"

Donnerstag, 15.10.2020 Von 11:00 bis 13:00 Uhr 34117 Kassel, Wolfsschlucht 5 - vor dem Polizeiladen

"Polizeiladen on Tour"

Dienstag, 20.10.2020 Von 14:00 bis 16:00 Uhr 34132 Kassel, Theodor-Haubach-Straße 8 - auf dem Parkplatz vor dem Familientreff Oberzwehren

Da Freiluftveranstaltungen immer mit dem Einflussfaktor Wetter umgehen müssen, bitten wir um Verständnis, falls ein grundsätzlich geplanter Termin witterungsbedingt kurzfristig nicht stattfinden kann.

Die Veranstaltungen werden unter Beachtung der aktuell geltenden Hygienevorschriften und der vorgeschriebenen Abstandsregelungen durchgeführt.

Das Team von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen freut sich auf Ihren Besuch.

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Internetseite unter https://k.polizei.hessen.de/1415748353

