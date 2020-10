Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Scheiben am Wetterschutzhäuschen zerstört

Schopfheim (ots)

Am Haltepunkt Schopfheim-Schlattholz wurden zwei Scheiben des Wetterschutzhäuschens zerstört. Tatverdacht gegen einen 17-Jährigen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Bundespolizei darüber informiert, dass mehrere Personen am Haltepunkt Schopfheim-Schlattholz randalieren würden. Bei Eintreffen der Streifen von Bundes- und Landespolizei waren bereits zwei Scheiben des Wetterschutzhäuschens zerstört worden. In unmittelbarer Nähe zum Tatort konnte ein 17-Jähriger Tatverdächtiger in Gewahrsam genommen werden. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Der russische Staatsangehörige wurde an seine Eltern übergeben. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

