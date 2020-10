Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreise zur Arbeitsaufnahme - Zurückschiebung in die Schweiz

Weil am Rhein (ots)

Ein 38-Jähriger gab gegenüber der Bundespolizei an, aus touristischen Zwecken nach Deutschland einzureisen. Der Mann wollte jedoch in Deutschland arbeiten. Er in die Schweiz zurückgeschoben wurde. Zudem hatte er eine gefälschte Identitätskarte im Gepäck.

Am Montag kurz vor Mitternacht kontrollierten Kräfte der Bundespolizei am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn einen 38-Jährigen, der mit einem Fernbus aus Italien nach Deutschland einreiste. Der albanische Staatsangehörige legte dabei einen albanischen, elektronischen Reisepass (eRP) vor und gab an aus touristischen Zwecken nach Deutschland zu kommen. In diesem Fall und durch die Vorlage des eRP hätte der 38-Jährige visumfrei und für einen Kurzaufenthalt nach Deutschland einreisen dürfen. Allerdings fanden die Bundespolizisten bei dem Mann unter anderem einen Arbeitsvertrag, woraufhin er einräumte zum Arbeiten einzureisen. Bei der weiteren Durchsuchung fanden die Kräfte zudem eine gefälschte slowenische Identitätskarte mit den Personalien des Mannes. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das Falsifikat wurde sichergestellt und der Zoll aufgrund des Verdachts der unerlaubten Arbeitsaufnahme benachrichtigt. Am Dienstagnachmittag wurde der 38-Jährige in die Schweiz zurückgeschoben. Gegen ihn wurde ein zweijähriges Einreiseverbot verfügt.

