Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim. Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Bad Dürkheim (ots)

Ein 52-Jähriger Mann aus Ludwigshafen befuhr am Sonntag, 05.04.2020, gegen 14:00 Uhr mit seinem Motorrad der Marke Harley-Davidson die Kreisstraße 31 zwischen Leistadt und Höningen in Richtung Leistadt.

In einer Kurve der Kreisstraße verlor der Motorradfahrer vermutlich die Kontrolle über das Motorrad und kollidierte mit dem entgegenkommenden Audi eines 59-Jährigen Mannes aus Bad Dürkheim.

Der Motorradfahrer erlitt Prellungen und wurde vom Rettungsdienst vor Ort untersucht, musste aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer und dessen Beifahrerin blieben unverletzt.

Die Harley war vorne beschädigt, am Audi entstand Sachschaden vorne links an der Stoßstange, an der Motorhaube sowie am Blinker. Die Höhe der Sachschäden an den beiden beteiligten Fahrzeugen werden jeweils mit ca. 5.000 Euro beziffert.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

