Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200914 - 0944 Frankfurt-Innenstadt: Zwei Personen bei Messerangriff verletzt

Frankfurt (ots)

(ne)Bei einem Messerangriff heute Nachmittag um 15 Uhr in einem Krankenhaus in der Langen Straße sind zwei Personen verletzt worden. Der Täter konnte von der Polizei festgenommen werden. Vorangegangen war ein Streit zweier Eheleute aus Frankfurt. Der 51-jährige Ehemann hatte sich mit einem Messer bewaffnet in das Krankenhaus begeben. Dort angekommen suchte er im Bereich der Cafeteria im Erdgeschoss das Gespräch mit seiner 45-jährigen Frau, welche im Krankenhaus angestellt ist. Beide gerieten in einen lautstarken Streit, woraufhin der Pförtner des Krankenhauses (23 Jahre) hinzukam, um nach dem Rechten zu sehen. Der 51-Jährige griff diesen unvermittelt an und verletzte diesen. Im weiteren Verlauf griff der 51-Jährige auch seine Frau an und verletzte diese ebenfalls mit dem Messer. Über die Schwere der Verletzungen liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Anschließend verließ der 51-Jährige das Krankenhaus wieder und konnte hier sofort durch Polizeikräfte festgenommen werden. Zur Stunde laufen umfangreiche Maßnahmen zur Tatortaufnahme und Beweissicherung. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell