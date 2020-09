Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200914 - 0941 Frankfurt-Stadtgebiet: Verkehrskontrolle - "Roadpol Safety Days" - Einladung von Presse und Medien

Frankfurt (ots)

(wie) Am Mittwoch, 16. September 2020, findet ein Verkehrskontrolltag im Rahmen des Programms "Roadpol - Safety Days" an verschiedenen Örtlichkeiten im Stadtgebiet statt. Presse und Medien sind ausdrücklich eingeladen, die Arbeit der Frankfurter Polizei an einer Kontrollstelle zu begleiten.

Die "Roadpol - Safety Days" finden in der Zeit vom 14. September - 22. September 2020 statt, also zeitgleich zur Mobility Week der Europäischen Kommission. Ziel der "Safety Days" ist es, dass die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle durch Aufklärung und Prävention gesenkt wird - und zwar auf NULL. Verschiedene präventive Maßnahmen werden an der Kontrollstelle an der Eckenheimer Landstraße auf Höhe des Hauptfriedhofs durchgeführt und die Verkehrsteilnehmer entsprechend aufgeklärt. Die Maßnahmen beziehen sich unter anderem auf Handynutzung und Ablenkung durch Kopfhörer.

Medienvertreter sind herzlich dazu eingeladen, diese Kontrolle zu begleiten und darüber zu berichten. Wir bitten um vorherige Anmeldung telefonisch oder per E-Mail bei hiesiger Pressestelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell