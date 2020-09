Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200914 - 0940 Frankfurt-Nieder-Eschbach/Riedberg: Pkw-Aufbrüche

Frankfurt (ots)

(fue) Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Samstag, den 12. September 2020, auf Sonntag, den 13. September 2020, insgesamt 18 Pkw auf. An den Fahrzeugen konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Es ist unklar, wie die Fahrzeuge geöffnet wurden. Es handelt sich dabei um Autos verschiedener Hersteller, wie Opel, Renault, VW, Skoda, BMW, Audi, Peugeot und Mercedes. Entwendet wurden Airbags, Bargeld und sonstige Gegenstände. Geparkt standen die Kraftfahrzeuge in der Leo-Tolstoj-Straße, Auf dem Ried, Niedereschbacher Stadtweg, Deuil-La-Barre-Straße, Günter-Vogt-Ring, Urseler Weg und in einer Tiefgarage in der Konrad-Zuse-Straße.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem 14. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511400 in Verbindung zu setzen.

