Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Polizei zieht getuntes Auto aus dem Verkehr (04.09.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einer Polizeistreife aufgefallen ist ein 22-Jähriger, der wenige Minuten nach Mitternacht mit seinem tiefergelegten BMW 328i in der Schwenninger Straße unterwegs war. Der junge Mann hatte ein nachträglich eingebautes, höhenverstellbares Fahrwerk, unerlaubt so weit heruntergesetzt, dass die Reifen an den Kotflügeln streiften. Den Fahrer erwartet eine Anzeige. Sein Auto musste er wieder in einen verkehrstauglichen Zustand zurückversetzen.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell