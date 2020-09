Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener Randalierer beleidigt und bedroht Polizisten (04.09.2020)

Donaueschingen (ots)

Wegen einer randalierenden Person in der Friedhofstraße musste die Polizei kurz nach Mitternacht einschreiten. Ein angetrunkener 33-Jähriger hatte gegen 0.30 Uhr mehrere zur Abholung bereit gestellte Plastikmüll-Säcke auf die Fahrbahn geworfen so dass sich deren Inhalte teilweise über die Straße verstreuten. Den Polizisten gegenüber verhielt sich der Mann uneinsichtig und aggressiv. Zudem beleidigte und bedrohte er die Beamten. Der 33-Jährigen musste in Ausnüchterungsgewahrsam genommen werden. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige.

