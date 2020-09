Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: VW-Transporter und Multicar über die Grenze geschafft

Podrosche, Gemeinde Krauschwitz (ots)

Unbekannte Täter haben gestern, am 31. August 2020, erst einen gestohlenen VW-Transporter und wenige Minuten später einen ebenfalls gestohlenen Multicar bei Podrosche (Gemeinde Krauschwitz im Landkreis Görlitz) über die Grenze nach Polen geschafft.

Auf der Zufahrt zur Grenzbrücke hatten die Fahnder kurz vor 02.00 Uhr zunächst einen polnischen Autotransporter gestoppt. Während sie diesen Transporter kontrollierten, hatten ein zweites polnisches Kfz. sowie ein deutscher VW T4 direkt dahinter angehalten. Plötzlich wechselte der Fahrer des VW auf die Überholspur und gab Gas in Richtung Polen. Dabei konnte sich die kontrollierende Beamtin nur durch einen Sprung beiseite vor einem Aufprall retten. Nur knapp zehn Minuten später kam der Streifenwagenbesatzung in der gleichen Ortschaft auf der Daubitzer Straße der Multicar entgegen. Eine konsequente Fahrt auf der Mitte der Straße machte ein Überholen des Klein-Lkw unmöglich, daran konnte auch das eingeschaltete Blaulicht nichts ändern. Letztlich kam in beiden Fällen eine Nacheile auf polnisches Hoheitsgebiet angesichts des herrschenden Starkregens nicht in Betracht. Wie sich herausstellte, waren sowohl der VW als auch das Nutzfahrzeug auf dem Gelände einer Dienstleistungsfirma in Rietschen entwendet worden. Die Umstände des Diebstahls klärt nun das Polizeirevier Weißwasser auf.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Pressesprecher

Michael Engler

Telefon: 0 35 81 - 3 62 61 10

E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell