Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Zweimal hintereinander ohne Führerschein ertappt

Görlitz, BAB 4 (ots)

Zweimal hintereinander haben Bundespolizisten gestern einen polnischen Kraftfahrer ohne Führerschein ertappt. Zum ersten Mal war der 36-Jährige am Montagnachmittag auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße angehalten und kontrolliert worden. Dabei behauptete der Mazda-Fahrer, sein Führerschein sei beschädigt, er führe ihn deshalb nicht mit, aber er habe bei der Behörde ein neues Dokument beantragt. Dass dies wohl nicht der Fall war, war kurz darauf zu erfahren. Schließlich hatte dem Beschuldigten die polnische Polizei vor fast genau einem Jahr den Schein abgenommen. Für den Moment hatte sich der "Führerscheinlose" an die Untersagung der Weiterfahrt gehalten. Zwei Stunden später jedoch, gegen 18.00 Uhr, startete er den Motor und fuhr ein paar Meter in Richtung Polen. Weit kam er dabei aber nicht, denn die Beamten waren abermals zur Stelle. Neben der zweiten Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, die sie nun erstatteten, stellten sie auch den Fahrzeugschlüssel des Unbelehrbaren sicher.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Pressesprecher

Michael Engler

Telefon: 0 35 81 - 3 62 61 10

E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell