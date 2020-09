Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit umgerechnet 3,07 Promille eingeparkt

Bad Muskau (ots)

Mit umgerechnet 3,07 Promille Atemalkohol hat gestern, am 31. August 2020, in Bad Muskau ein 61-Jähriger seinen Transporter geparkt. Gegen 11.45 Uhr beobachtete eine Streife der Bundespolizei den polnischen Ford Transit, als dieser aus der Stadt kommend in eine Parklücke in der Görlitzer Straße gefahren wurde. Dessen Fahrer erklärte später trotz Alkoholfahne, dass er nichts getrunken habe. Der polnische Mann wurde natürlich trotzdem zur Entnahme einer Blutprobe zum Polizeirevier nach Weißwasser gebracht.

