Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Nach über 18 Jahren klickten die Handfesseln

Görlitz, BAB 4 (ots)

Mit einer Festnahme nach so langer Zeit hatte ein Italiener (49) sicher nicht gerechnet, als er gestern Morgen gegen 07.45 Uhr bei Kodersdorf von der Bundespolizei kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung seiner Personalien war ein Haftbefehl des Amtsgerichts Chemnitz aus dem Jahr 2002 bemerkt worden. Drogendelikte, die der Beschuldigte offenbar im Vorfeld begangenen hatte, führten seinerzeit zur Anordnung der Untersuchungshaft. Der reichlich 18 Jahre alte Haftbefehl wurde nun vom Ermittlungsrichter am Amtsgericht Görlitz in Vollzug gesetzt, der 49-Jährige anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Pressesprecher

Michael Engler

Telefon: 0 35 81 - 3 62 61 10

E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell