Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Gestohlenen Mercedes Sprinter sichergestellt - nach Täter wird gefahndet

Berlin, Weißwasser (ots)

Am Stadtrand von Weißwasser hat heute Morgen eine gemeinsame Streife von Bundespolizei und Zoll einen gestohlenen Mercedes Sprinter sichergestellt. Kurz vor 01.00 Uhr kam der Transporter auf der Heinrich-Heine-Straße aus der Stadt gefahren, als der Fahrer auf Höhe eines ehemaligen Supermarktes und damit möglicherweise zufällig auch auf Höhe des Streifenwagens plötzlich stoppte. Nach Erkennen der Uniformierten gab er dann aber Gas und fuhr auf der S 126 noch ein paar hundert Meter in Richtung B 115. Am Abzweig zum Braunsteich reagierte der Mercedes-Lenker dann endlich auf das Blaulicht der hinterher geeilten Beamten - allerdings hielt er sein Fahrzeug nicht einfach an, sondern sprang über die eilig aufgerissene Beifahrertür noch während der Fahrt aus der Fahrerkabine. In einem angrenzenden Waldstück verlor sich die Spur des Unbekannten. Streifen am Boden und zeitweise auch ein Bundespolizei-Hubschrauber fahndeten nach dem Täter, bislang aber ohne Ergebnis.

Wie sich schnell herausstellte, war der ca. fünf Jahre alte Sprinter in der vergangenen Nacht in Berlin entwendet worden. Der letzte Nutzer hatte den Verlust des Firmenwagens bis zu dessen Sicherstellung noch gar nicht bemerkt. Er wurde inzwischen von der Polizei verständigt. Vor Ort übernahmen zunächst Polizisten des Weißwasseraner Reviers den Fall.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Pressesprecher

Michael Engler

Telefon: 0 35 81 - 3 62 61 10

E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell