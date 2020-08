Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Von wegen verfahren!

Görlitz, BAB 4 (ots)

Angeblich habe man sich verfahren. Nach Start im polnischen Poznan (Posen) wäre man plötzlich in Deutschland gewesen - so ein 39-jähriger Ukrainer gestern Abend während einer Bundespolizei-Kontrolle. Der Mann, der später einräumte, auf dem Bau in Deutschland gearbeitet zu haben, saß gegen 23.45 Uhr hinter dem Lenkrad eines polnischen Kleinbusses. Der Bus, mit dem weitere fünf Männer (27, 28, 29, 30 und 54) aus der Ukraine nach Hause fahren wollten, war auf dem Autobahnrastplatz Wiesaer Forst gestoppt worden. Erst nachdem die Fahnder im Fahrzeug Arbeitskleidung und Werkzeuge fanden, räumten die sechs so nach und nach ein, als Baukolonne im Schwarzwald Beton gegossen und Wände gebaut zu haben - selbstverständlich ohne dass sie im Besitz eines Aufenthaltstitels waren, der dies erlaubt hätte.

Nach Erstattung entsprechender Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz wird nun die zuständige Ausländerbehörde eine Entscheidung über eine mögliche Ausweisung bzw. Wiedereinreisesperre treffen.

