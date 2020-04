Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Motorradunfall - Rettungshubschrauber eingesetzt

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - Am frühen Montagabend (20.04., 18.41 Uhr) ereignete sich auf der Groppeler Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem 25-jährigen Motorradfahrer und einem Radlader.

Ein 19-jähriger Radlader-Fahrer befuhr die Groppeler Straße in Herzebrock kommend, in Richtung Marienfeld. In Höhe der Hausnummer 49 beabsichtigte der 19-jährige Herzebrocker mit der Arbeitsmaschine nach links auf ein angrenzendes Grundstück abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 25-jähriger Gütersloher mit seinem Zweirad die Groppeler Straße in entgegengesetzte Richtung. Beim Abbiegeversuch des Radlader-Fahrers kam es dann zur folgenschweren Kollision, bei der der Krad-Fahrer schwer verletzt wurde.

Durch eingesetzte Rettungskräfte sowie einem Notarzt wurde der 25-Jährige zunächst am Unfallort erstversorgt. Ein kurz darauf eintreffender Rettungshubschrauber transportierte den Schwerverletzten zur weiteren Behandlung in ein Klinikum nach Münster.

Das Motorrad wies erhebliche Beschädigungen auf und war nicht mehr fahrbereit. Durch ein Abschleppunternehmen wurde der Abtransport übernommen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 3000 Euro.

