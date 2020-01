Polizei Hamburg

POL-HH: 200107-2. Eine vorläufige Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung in Hamburg-Hamm

Hamburg (ots)

Tatzeit: 06.01.2020, 23:35 Uhr Tatort: Hamburg-Hamm, Hammer Landstraße / Schurzallee-Nord

Gestern in den späten Abendstunden kam es in Hamburg-Hamm zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, in deren Verlauf einer der Männer seinen Kontrahenten mit einem Messer verletzte.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand gerieten zwei 36- und 51-jährige Männer aus bislang ungeklärten Gründen zunächst in eine verbale und wenig später in eine körperliche Auseinandersetzung. Im Verlauf der Auseinandersetzung zerriss nach ersten Erkenntnissen der Rucksack des 36-Jährigen, so dass dieser ein darin mitgeführtes Messer ergreifen und seinen Gegner damit am Unterschenkel verletzen konnte.

Hinzugerufene Beamte des Polizeikommissariats 41 (PK 41) nahmen den mutmaßlichen Messerstecher, einen Rumänen, vor Ort vorläufig fest. Genau wie der verletzte 51-Jährige wurde auch er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert, da er ebenso eine Schnittwunde an der Hand aufwies.

Für keinen der Verletzten bestand Lebensgefahr.

Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen die weiteren Ermittlungen. Der Festgenommene wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen entlassen.

Auch gegen den 51-jährgen Deutschen und dessen 30-jährigen Begleiter, der sich ebenfalls in die Auseinandersetzung eingemischt haben soll, wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Die Ermittlungen, die bei der für die Region Mitte II zuständigen Fachdienststelle für Körperverletzungsdelikte geführt werden, dauern an.

