Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar

Diebstahl - Unbekannte hebeln Altkleidercontainer auf

Kalkar-Altkalkar (ots)

Am Freitagabend (10. Juli 2020) gegen 22:20 Uhr sah ein Zeuge, wie zwei Unbekannte - ein Mann und eine Frau - einen Altkleidercontainer auf der Gocher Straße aufbrachen. Die beiden nahmen mehrere Säcke mit entsorgter Kleidung an sich und flohen samt Beute in einem silbernen Opal Corsa in Richtung Bahnhofstraße. Der Mann trug einen grünen Kapuzenpullover und eine kurze Hose, die Frau einen schwarzen Jogginganzug. Beide waren zwischen 20 und 30 Jahre alt. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die sich bitte unter 02820 5040 melden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell