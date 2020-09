Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Marihuana in der Brief- und Crystal in der Hosentasche

Görlitz (ots)

In der Brieftasche eines 24-Jährigen entdeckten Beamte der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf 3,6 Gramm Marihuana. Der in Dresden wohnende Mann war in der Nacht zum Dienstag mit einem Zug nach Görlitz gefahren, bevor er im Bahnhof der Neißestadt kontrolliert wurde.

Zuvor hatten die Ordnungshüter am Montagnachmittag in der Nähe des Bahnhofes einen 36-jährigen aus Görlitz kontrolliert. Dieser hatte 0,7 Gramm Crystal in seiner Hosentasche stecken. In beiden Fällen wurde nach Sicherstellung des Stoffes der Besitz von Betäubungsmittel angezeigt. Die Ermittlungen dazu übernahm das örtliche Polizeirevier.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Pressesprecher

Michael Engler

Telefon: 0 35 81 - 3 62 61 10

E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell