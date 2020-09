Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen-Döggingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Orientierungsloser Autofahrer (03.09.2020)

Bräunlingen (ots)

Ein Autofahrer auf der Bundesstraße 31 rief gestern gegen 16 Uhr die Polizei auf den Plan. Ein 84-jähriger Saab-Fahrer war beim Dögginger Tunnel in Richtung Hüfingen unterwegs und fiel anderen Verkehrsteilnehmern auf, da er immer langsamer fuhr, Schließlich war er nur noch mit Schritttempo auf beiden Fahrstreifen unterwegs. Ein umsichtiger Lastwagenfahrer überholte den Saab, blockierte dessen Fahrspur und zwang den Senior so zum Anhalten. Dieser saß völlig orientierungslos hinter dem Lenkrad seines Autos. Da ein medizinischer Notfall nicht ausgeschlossen werden konnte, brachte ein Krankenwagen den Mann in eine Klinik. Eine Familienangehörige holte das Auto ab.

