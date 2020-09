Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln/Lkrs. RW) Mountainbike gestohlen - Zeugen gesucht (03.09.2020)

Fluorn-Winzeln (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete am Donnerstag zwischen 17 Uhr und 19 Uhr in der Winzelner Straße an der dortigen Bushaltestelle ein abgeschlossenes Mountainbike, an dem die Fahrradkette gerissen war. Zeugen beobachteten gegen 18.30 Uhr einen etwa 12-jährigen Jungen, der mit einem Fahrrad auf der Schulter die Winzelner Straße in Richtung Fluorn lief. In Begleitung des Jungen befand sich noch ein etwa 10-jähriges Mädchen. Beschrieben werden die beiden wie folgt: Junge: etwa 12 Jahre alt, kurze, schwarze Haare. Mädchen: etwa 10 Jahre alt, weißes T-Shirt und schulterlange, schwarze Haare. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, zu informieren.

