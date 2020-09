Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/Lkrs. TUT) Motorradfahrer schwer verletzt (03.09.2020)

Trossingen (ots)

Ein schwer verletzter Motorradfahrer und Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 19 Uhr an der Einmündung Ernst-Hohner-Straße/Friedrichstraße ereignet hat. Ein 28-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Ernst-Hohner-Straße in Richtung Bahnhofstraße, bog nach links in die Friedrichstraße ab und übersah hierbei einen entgegenkommenden 46-jährigen Motorradfahrer. Mit geringer Geschwindigkeit soll der Autofahrer das Motorrad mit der rechten Fahrzeugfront erfasst haben. Bei der Kollision wurde der 46-Jährige über die Motorhaube und das Dach des BMW geschleudert und kam hinter dem Fahrzeug auf der Straße zum Liegen. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus.

