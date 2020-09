Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auffahrunfall mit Leichtverletzter und hohem Sachschaden (03.09.2020)

Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 17.000 Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich heute gegen 7.30 Uhr an der Kreuzung der Straßen "Nordring Villingen" und "Außenring Villingen" ereignete. Ein aus Richtung Schwenningen kommender 23-jähriger VW Caddy-Fahrer wollte nach rechts in den Außenring Villingen einbiegen. Dort übersah er eine 22-jährige Autofahrerin, die ebenfalls in einem VW Caddy unterwegs war und in den Außenring einbiegen wollte, aber verkehrsbedingt anhalten musste. Im Kreuzungsbereich kam es zum Auffahrunfall, bei dem sich die 22-Jährige leichte Verletzungen zuzog. Ein Abschleppdienst musste beide Autos aufladen und abtransportieren.

