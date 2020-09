Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall im Kreisverkehr (03.09.2020)

Dauchingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es heute gegen 9 Uhr in der Schwenninger Straße, Höhe des Gewerbegebietes Riesenburg. Eine 81-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr, von Schwenningen kommend, in einen Kreisverkehr ein und übersah hierbei eine 60-Jährige, die sich mit ihrem VW Golf bereits im Kreisel befand. Beim Zusammenstoß der Autos verletzte sich die 60-Jährige leicht. An ihrem VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der Wagen musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Am Mercedes der Verursacherin entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell