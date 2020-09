Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Polizei kontrolliert Einhaltung der Rettungsgasse (28.08.2020)

Konstanz (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Freitag gegen 17.45 Uhr auf der B 33 zwischen der Westtangente und der Abfahrt zur Kindlebildstraße kontrollierte eine Polizeistreife die Einhaltung der Rettungsgasse, da die Polizisten bemerkt hatten, dass sich einige Autofahrer nicht an die geltenden Vorschriften hielten. Die Beamten stellten etwa zehn Verstöße fest, dokumentierten diese fotografisch und fertigten Anzeigen. Die betreffenden Fahrzeugführer müssen nun mit einem Bußgeld, einem Monat Führerscheinentzug und zwei Punkten in Flensburg rechnen.

