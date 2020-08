Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Nach Enkeltrick- Frau mit Hund und Radfahrerin gesucht

Bad Rothenfelde (ots)

Am Nachmittag des vergangenen Donnerstags kam es in der Straße Nunnensieks Hof zu einem Fall des sogenannten Enkeltricks. Eine ältere Dame erhielt einen Anruf eines angeblichen Enkels, der am Telefon vorgab, einen Unfall verursacht zu haben und nun für die Reparatur des Autos finanzielle Unterstützung benötigen würde. Die Senorin war im guten Glauben, nahm dem Anrufer die Geschichte ab und übergab entsprechend der vorherigen Vereinbarung gegen 16.50 Uhr mehrere tausend Euro an einen unbekannten Abholer. Die Person hatte dunkle Haare und war mit einem weißen T-Shirt sowie einer kurzen dunklen Hose bekleidet. Zudem trug der Mann weiße Schuhe, einen Mundschutz und hatte eine schwarze Umhängetasche dabei. Nach den aktuellen Ermittlungen der Osnabrücker Polizei könnten insbesondere zwei Passantinnen den Geldabholer direkt nach der Tat in der Straße gesehen haben. Die Polizei bittet eine Frau mit Hund und eine Radfahrerin mit einem roten Fahrrad sich unter 0541/327-3303 oder -2115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell