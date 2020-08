Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht im Boelckeweg

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht nach einem silberfarbenen Mercedes, mit dem am Dienstagvormittag im Boelckeweg eine Radfahrertruppe gefährdet und eine Unfallflucht begangen wurde. Die etwa 65 Jahre alte, grauhaarige Fahrerin des Mercedes (vermutlich eine A-Klasse) bog gegen 11.30 Uhr vom Reinhold-Tiling-Weg nach rechts in den Boelckeweg ein und passierte unmittelbar danach dabei eine Gruppe junger Radfahrer, die sich hintereinanderfahrend dem Einmündungsbereich näherten. Das Auto fuhr dabei so dicht an der Gruppe vorbei, dass ein 16-jähriges Mädchen ausweichen musste, gegen einen geparkten Pkw stieß und stürzte. Die Jugendliche blieb zum Glück unverletzt, die Mercedes-Fahrerin setzte allerdings ihre Fahrt fort und kümmerte sich nicht um den Vorfall. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte beim Unfalldienst der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-2215.

