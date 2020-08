Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Schwerpunktkontrolle "Radverkehr"

Georgsmarienhütte (ots)

Im Rahmen der schwerpunktorientierten Ausrichtung der Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei Niedersachsen, wurden am Montag im Bereich des Polizeikommissariates Georgsmarienhütte Kontrollen mit dem Themenschwerpunkt "Fahrradfahrende" durchgeführt. Auf der Grundlage von Erkenntnissen, u.a. durch die Unfallanalyse, der Feststellungen während der Streifentätigkeiten und Bürgerbeschwerden, wurden zwischen 09 und 15.30 Uhr verschiedene Kontrollorte durch die Polizisten aufgesucht. In 33 Fällen stellten die Beamten ein Fehlverhalten von Radfahrern fest. Bei den Verstößen handelte es sich zum überwiegenden Teil um eine Benutzung des Radweges in falscher Richtung und in einem Fall wurde der Radweg nicht benutzt. Weiterhin wurden zwei Radfahrer angehalten und kontrolliert, weil sie während der Fahrt ein Mobiltelefon benutzten bzw. das Gehör durch Kopfhörer beeinträchtigt war. Zudem stellten die Beamten zwei Pkw-Fahrer fest, die verbotswidrig das Handy während der Fahrt benutzten. Drei E-Roller Fahrer waren ohne notwendige Pflichtversicherung unterwegs und bei einem Fußgänger wurde ein Rotlichtverstoß geahndet.

