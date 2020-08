Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Unfallflucht am Kirchplatz

Melle (ots)

Am Dienstagmorgen kam es in der Straße Am Kirchplatz zu einer Unfallflucht. Zwischen 09.10 Uhr und 09.20 Uhr wurde ein vor einer Arztpraxis geparkter schwarzer Fiat Punto vermutlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Meller Polizei unter 05422-920600.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell