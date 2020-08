Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/BAB 30 - Ein Schwerverletzter nach Unfall

Melle/BAB 30 (ots)

Bei einem Unfall auf der A30 in Fahrtrichtung Rheine wurde am Montagnachmittag ein 61 Jahre alter Mann schwer verletzt. Ein 76-Jähriger fuhr gegen 15.50 Uhr mit einem Fiat Panda an der Anschlussstelle Melle-Ost auf die Autobahn auf. Nach ersten Ermittlungen wechselte er vom Hauptfahrstreifen, wo er sich zwischen zwei Lkw befand, unmittelbar auf den Überholfahrstreifen, ohne auf den VW Passat eines 31-Jährigen zu achten. Der VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Fiat auf. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Fiat in den Seitenraum und der 61 Jahre alte Beifahrer des 76-Jährigen erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn bis ca. 17 Uhr halbseitig gesperrt. Infolge dessen staute sich der Verkehr auf einer Länge von ca. vier Kilometern.

