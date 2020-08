Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Rollerfahrer wurde schwer verletzt

Melle (ots)

Am späten Montagnachmittag kam es am Verkehrskreisel Westumgehung/Gesmolder Straße zu einem Unfall, bei dem der Fahrer eines Motorrollers schwer verletzt wurde. Ein 56-jähriger Mann fuhr gegen 16.50 Uhr mit einem Skoda aus Richtung Oldendorfer Straße kommmend über die Westumgehung in den Verkehrskreisel ein und missachtete die Vorfahrt des 66 Jahre alten Rollerfahrers. Der Gesmolder stürzte im Kreisverkehr, zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

