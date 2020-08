Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Einbruch in das evangelische Pfarrbüro

Ostercappeln (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Sonntag-und Montagvormittag in das Pfarrbüro der evangelischen Kirchengemeinde an der Bremer Straße eingebrochen. Die Täter schlugen mit einem Stein eine Glasscheibe ein und verschafften sich so Zutritt in die Räumlichkeiten. Dort hebelten die Einbrecher einen Schrank auf und nahmen eine blaue Bargeldkassette mit. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Bohmter Polizei. Telefon: 05471-9710.

