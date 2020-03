Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Geschädigte gesucht

Bückeburg (ots)

(PP) Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen sucht die Dienststelle in Bückeburg mögliche Geschädigte, deren Fahrräder vermtl. in der ersten Januarwoche entwendet wurden und den Diebstahl möglicherweise noch nicht bemerkt bzw. nicht angezeigt haben. Es handelt sich in einem Fall um ein neuwertiges weißes 28-Zoll-Damenrad mit 7-Gang-Shimano-Schaltung sowie LED-Beleuchtung sowie im zweiten Fall um ein schwarzes 28-Zoll-Damenrad der Marke Epple Super High Quality, ebenfalls mit 7-Gang-Shimano-Schaltung und LED-Beleuchtung. Geschädigte, die ihre oben beschriebenen Fahrräder seit Januar vermissen, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0572295930 mit der Polizei Bückeburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell