Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Einbruch in Gartenlaube

Nienburg (ots)

(kem) Im Zeitraum vom 09.03.2020 bis 16.03.2020 kommt es zu einem Einbruch in eine Gartenlaube in der Kleingartenkolonie am Sorenkamp in Nienburg. Ein bislang unbekannter Täter hatte vermutlich mit Hilfe eines Glasschneiders ein Loch in ein Fenster einer Gartenlaube geschnitten, durch das Loch gegriffen und so das Fenster geöffnet. Nach Betreten der Gartenlaube durchsuchte er diese nach Wertgegenständen und flüchtete anschließend. Das Diebesgut ist bislang unbekannt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg unter Tel. (05021) 97780 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Pressestelle

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-104

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell