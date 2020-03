Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Frisörgeschäft

Bückeburg (ots)

(PP) Im Zeitraum von Samstag, 14.03., 20:00 Uhr bis Montag, 16.03., 08:30 Uhr hebelte bislang unbekannter Täter die Eingangstür zum Frisörgeschäft im Einkaufsmarkt an der Hannoverschen Straße 15 in Bückeburg auf und entwendete aus einer Geldkassette einen niedrigen Geldbetrag. Zeugen, die zum Diebstahl Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0572295930 mit der Polizei Bückeburg in Verbindung zu setzen.

