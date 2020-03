Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Bückeburg (ots)

(PP) Am 13.03. parkte der Mitarbeiter eines Fliesenfachgeschäfts gegen 11:30 Uhr seinen PKW Audi A 4 auf dem Firmenparkplatz an der Kreuzbreite in Bückeburg. Gegen 12:30 Uhr stellte er dann fest, dass sein Fahrzeug auf der linken Fahrzeugseite am Spiegel und der Fahrertür Beschädigungen sowie weißen Farbaufrieb aufwies. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass die Schäden beim Ein- bzw. Ausparken eines bislang unbekannten Fahrzeugführers entstanden sind. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen sind unter Telefonnummer 0572295930 an das Polizeikommissariat Bückeburg zu richten.

