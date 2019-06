Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbrecher erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Aufgehebelt wurde das Fenster eines Veranstaltungsbüros in der Straße "Zollhofgarten" in der Nacht zum Montag. Der bzw. die bislang nicht ermittelten Täter stiegen ein, wuchteten im Innern Schränke auf und erbeuteten Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Ob noch weitere Utensilien gestohlen wurden, wird derzeit noch geprüft.

Eine Bedienstete bemerkte am Montagfrüh den Einbruch und alarmierte den Geschäftsführer, welcher wiederum die Polizei verständigte.

Bisherigen Recherchen zufolge dürfte ein/der Täter von sehr schmaler/schmächtiger Statur gewesen sein und eine Baseballcap sowie ein Kapuzenshirt getragen haben.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte dauern derzeit noch an. Zeugen, die in der Nacht zum Montag - zwischen 2.50 Uhr und 3.50 Uhr - verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700, zu wenden.

