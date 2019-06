Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Professionelle Indoor-Anlage für den Anbau für Marihuana entdeckt - über 50 Marihuana-Pflanzen in Verwahrung genommen

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach einem Hinweis und anschließenden umfangreichen Ermittlungen konnte das Polizeirevier Neckargemünd in den zurückliegenden Tagen im Keller der Wohnung eines 47-jährigen Tatverdächtigen eine professionelle Indoor-Anlage für den Anbau und die Aufzucht von Marihuana-Pflanzen schließen. Bei der Durchsuchung wurden insgesamt 56 Pflanzen, davon 19 erntereif, in Verwahrung genommen und der Vernichtung zugeführt. Darüber hinaus wurden ca. 60 Gramm getrocknete Marihuana-Dolden sowie Konsumgeräte und eine Feinwaage sichergestellt. Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen wegen des Verdachts des Anbaus und des Handel treiben mit Marihuana dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell